Hoewel Quinten Hermans 27 is, weet de Looienaar dat hij leergeld zal betalen in en rond Harelbeke. “Ik heb weinig ervaring met de Vlaamse Ardennen. Maar als er één koers is die me moet liggen dan is het deze, met al zijn hoogtemeters”, houdt de ploegmaat van Mathieu van der Poel de moed erin.