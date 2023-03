De comeback van Ronald Koeman bij Oranje draait om... kip curry

Een nieuwe start voor Ronald Koeman (60) aan het hoofd van Oranje. Vijf jaar geleden – op 23 maart 2018 – debuteerde hij in de ArenA met een 0-1-nederlaag tegen Engeland. Twintig interlands (en een Nations League-finale) later hield hij het voor bekeken en koos hij voor FC Barcelona. Achteraf gezien niet de beste keuze – toch niet op sportief vlak, want hij lag er al snel buiten. Frank de Boer nam intussen het EK voor zijn rekening , Louis van Gaal het WK, maar nu is Koeman terug. En hoewel hij er zin in heeft, zit het hem niet mee.

Sowieso is het niet ideaal om te openen in het Stade de France, tegen de verliezende WK-finalist met vedetten als Griezmann en Mbappé. En als je dan zelf niet op je sterkst bent… Met Denzel Dumfries mist Koeman zijn vaste rechtsback. Hij is nog geschorst vanwege zijn provocaties tijdens de (desastreuze) penaltyreeks tegen Argentinië. Bovendien viel Frenkie de Jong maandag geblesseerd uit. “Een streep door onze rekening, want hij is heel belangrijk”, aldus de bondscoach.

Op het WK pakte Dumfries rood tegen Argentinië, wat hem nu zuur opbreekt. — © EPA-EFE

Virus- of voedselinfectie?

Ook aanvaller Steven Bergwijn gaf nadien nog forfait en gisteren werd de miserie compleet. Liefst vijf spelers, waaronder een paar titularissen, moesten afhaken door wat de KNVB “een virusinfectie” noemde. Bye bye Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen, al vingen ze bij De Telegraaf op dat het zo goed als zeker om een voedselinfectie ging. De boosdoener volgens hen? Een potje kip curry (in Nederland zeggen ze kip kerrie) tijdens het woensdagdiner. Plots ging het dus niet meer over de Haantjes (de bijnaam van de Fransen), maar over kip. Ook op de persconferentie, waar Virgil van Dijk al snel benadrukte dat ook hij kip curry had gegeten maar géén buikgriep heeft, en Koeman vervolgens komaf maakte met het gerucht.

“Natuurlijk wil iedereen weten waar dit vandaan komt. Maar dat dat gerecht de oorzaak is, klopt niet, want sommige stafleden waren dinsdag al niet helemaal fit. Ik ben wel geschrokken en het is duidelijk dat je straks niet met het elftal speelt dat je voor ogen had. Maar ik zie dat niet alsof we ineens minder kans hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een resultaat kunnen halen.”