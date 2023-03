LeBron James. — © Getty Images via AFP

Rafael Nadal had er baat bij, Kobe Bryant en ook Tiger Woods en Jan Vertonghen. LeBron James, al weken aan de kant met een blessure, steekt de oceaan over richting Duitsland om zichzelf te laten inspuiten met zijn bloedplasma. Is dat geen doping? Vroeger wel, inmiddels niet meer.