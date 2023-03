Okra Limburg wandelt ten voordele van kinderen in kansarme gezinnen

Een zalige brok natuur van meer dan 1500 hectare, waar de heuvels van het Hageland de zandige grond van de Kempen elkaar raken…. Dat waren de provinciale wandeldagen van Okra Limburg op 14, 15 en 16 februari met heide, vennen, beuken, eiken en naaldbomen in het Merodegebied.

Een topteam van gidsen begeleidden 537 trouwe wandelaars door dit mooie wandelgebied. Leuke wandelingen, een toplocatie met geslaagde catering in het Buurthuis van Veerle-Heide maakten het plaatje compleet. Het mooie aantal aanwezigen na de coronajaren deed deugd.De tombola ten voordele van vzw Hands Out bracht maar liefs 1333 euro op. Het bedrag wordt gebruikt om kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen, te steunen.