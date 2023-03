Duitse vakbonden kondigen maandag grote verkeersstaking aan

Vakbonden EVG en Verdi kondigden donderdag de gezamenlijke stakingsactie aan, die volgt op verschillende acties van de afgelopen maanden. Sinds woensdag is ook de haven van Hamburg, de grootste van Duitsland, dicht door een staking bij het loodswezen.

“In meerdere gebieden in het land zullen er maandag ernstige vertragingen en zelfs verstoringen van de vervoersdiensten zijn”, aldus de vakbonden. De staking treft zowel lokale als langeafstandstreinen, maar ook op snelwegen en in luchthavens, behalve die van Berlijn, zijn er acties. Vakbond Verdi liet ook verstaan dat bepaalde tunnels mogelijk worden afgesloten.

Stilstand op het spoor

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn verwacht komende maandag een bijna volledige stilstand op het spoor. “We gaan ervan uit dat het land maandag verlamd zal zijn en dat er vrijwel geen treinverkeer mogelijk zal zijn”, zei HR-directeur Martin Seiler donderdag. Donderdagavond raakte bekend dat er geen enkele langeafstandstrein zal rijden maandag en dat de regionale dienstverlening “sterk verminderd” wordt. Dat er internationale treinen van en naar Duitsland zullen rijden, lijkt ook erg onwaarschijnlijk.

Op de luchthaven van München is zondag en maandag dan weer geen regulier passagiers- en vrachtverkeer mogelijk. Ook op de luchthaven van Frankfurt, de drukste van Duitsland, vertrekken en landen er die dag geen vliegtuigen.

Minister van Verkeer Volker Wissing (FDP) heeft zich al tot de vakbonden gericht. “Ik kan alleen maar een beroep doen op alle cao-partners om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en proberen de gevolgen voor de bevolking zo beperkt mogelijk te houden.”

Volgende week start Verdi een derde overlegronde over de looneisen. De vakbond eist 10,5 procent opslag of minstens 500 euro extra per maand, voor bij benadering 2,5 miljoen ambtenaren van de federale overheid en lokale besturen. Die bieden 5 procent opslag in twee stappen aan, alsook een eenmalige betaling van in totaal 2.500 euro.