TikTok-CEO verzekert dataveiligheid tijdens hoorzitting in Amerikaans congres

Videoplatform TikTok staat onder politieke druk in het Westen, onder meer omwille van eigenaar ByteDance, een in China gevestigd bedrijf. In de VS wordt gesproken over een algemeen verbod op de app.

Chew benadrukt dat het moederbedrijf “niet gecontroleerd wordt door de Chinese overheid” en voor zo’n 60 procent in handen is van wereldwijde investeerders. Bovendien is het bedrijf gevestigd in de Caraïben. Critici stellen daar tegenover dat de Chinese oprichters met een aandeel van 20 procent de controle hebben dankzij hogere stemrechten en dat Bytedance een groot hoofdkantoor heeft in Peking.

Tijdens de ondervraging stelt de Republikeinse vertegenwoordiger Cathy Rodgers dat “de Chinese Communistische Partij het kan gebruiken als een instrument om heel Amerika te manipuleren”. Ze noemde Tiktok ook een “portaal voor drugshandelaren”.

Op de vraag van Democraat Frank Pallone Jr. of Chew kan beloven om geen data te verkopen aan derden, antwoordde Chew dat TikTok niets verkoopt aan gegevensmakelaars en geen precieze GPS-locatiegegevens verzamelt, noch gezondheidsgegevens. “We zijn toegewijd om zeer transparant te zijn”. Hij voegt eraan toe dat TikTok niet meer gegevens verzamelt dan andere techbedrijven.