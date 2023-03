Explosie beschadigt woning en loods in Balen

In Balen in de Antwerpse Kempen zijn donderdagnamiddag een woning en een loods beschadigd geraakt door een explosie. Dat heeft burgemeester Johan Leysen (CD&V) bevestigd. Er vielen geen gewonden.

De ontploffing vond plaats in de Heibloemstraat, aan een loods achter een woning. In de loods is een cateringbedrijfje gevestigd. Mogelijk gaat het om een gasexplosie, maar wat het incident precies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Zowel de loods als de woning raakten structureel beschadigd, onder meer aan het dak en de muren. De stabiliteit ervan wordt onderzocht.