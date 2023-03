Vissen op Molenvijvers ’s nachts verboden

Genk

Politie CARMA ontving recent klachten over nachtelijk vissen in de Molenvijvers. Daarom voerde de politie de afgelopen weken een 25-tal controles uit. Drie personen werden betrapt en krijgen een GAS-boete.

Van zonsondergang tot zonsopgang is het verboden om te vissen in het Molenvijverpark omdat de aanwezigheid van vissers voor nachtlawaai en overlast zorgt. Vissen is een populaire sport in het Molenvijverpark. Het is toegelaten zonder visverlof aan de vijvers. Alleen moeten vissers zich aan enkele regels houden. Zo kan het enkel overdag en mag de visser maximum twee hengels gebruiken met maximum een haak. Gevangen vissen moeten ook terug in het water worden gegooid.

In zones waar een visverbod geldt, mag niet worden gevist. Het volledige visreglement van de Molenvijver kan worden nagelezen op de website van Stad Genk. Visreglement Molenvijver - Stad Genk.

De politie CARMA blijft verder controleren op de regelgeving. mm