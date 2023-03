Alweer Alpecin-Deceuninck: Kaden Groves wint massasprint in vierde etappe Ronde van Catalonië, Remco Evenepoel kent zorgeloze dag

Alpecin-Deceuninck heeft na de zege van Jasper Philipsen in de Classic Brugge-De Panne nu ook in de Ronde van Catalonië raak geschoten. Kaden Groves heeft daar de vierde etappe gewonnen. Hij was in een massasprint sterker dan Bryan Coquard en Corbin Strong. Remco Evenepoel kende een zorgeloze dag en blijft tweede in het algemeen klassement, in dezelfde tijd als leider Primoz Roglic.

Nadat de eerste drie dagen een prooi bleken voor de klassementsmannen, bood de vierde etappe een kans voor de snelle mannen en enthousiaste vluchters van het peloton. Het 188 kilometer lange traject tussen Llivia en Sabadell was verre van vlak, maar het zwaartepunt lag al vroeg in de etappe. De renners klommen dan naar La Molina - waar Remco Evenepoel woensdag de etappe won - om vervolgens een vijftigtal kilometer lang af te dalen. Waarna nog een paar klimmetjes volgden, met de laatste top op zo’n 30 kilometer van de finish.

Op de klim naar La Molina vertrok de vlucht van de dag nog niet, maar in de afdaling was het wel prijs. Een vijftal koos er het ruime sop: Christopher Juul-Jensen (Team Jayco - AlUla), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), David de la Cruz (Astana - Qazaqstan Team), Torstein Træen (Uno-X Pro Cycling Team) en Nans Peters (AG2R - Citroën Team). Dat De la Cruz van de partij was, hoeft niet te verrassen: finishplaats Sabadell was immers de plek waar de 33-jarige Catalaan geboren werd.

De sprintersploegen waren niet zinnens om het kwintet veel ademruimte te geven: de koplopers kregen nooit veel meer dan drie minuten cadeau. De vijf gaven zich echter niet zomaar gewonnen. Uiteindelijk greep het peloton hen pas op een kleine vijf kilometer van de eindstreep. Het kwam dus tot de verwachte massasprint in Sabadell, die gewonnen werd door Kaden Groves voor Bryan Coquard en Corbin Strong. Milan Menten was met zijn achtste plek de eerste Belg in de daguitslag.