Pijnlijke val voor landgenote Julie De Wilde in finale Brugge-De Panne

In de finale van de Classic Brugge-De Panne is onze landgenote Julie De Wilde pijnlijk ten val gekomen. De Wilde zat mee in de kopgroep van tien tot in de Moeren haar achterwiel aangetikt werd door Alice Barnes. Beiden gingen hard tegen de grond, waarna De Wilde minutenlang op het asfalt bleef liggen en naar de schouder greep.