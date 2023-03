Nationaal topscorer Laura Meynckens (20) zal ook volgend seizoen het shirt van LVL dragen. Met dat goede nieuws in het achterhoofd start Genk zaterdag in Oostende aan play-off twee. De Lummense blikt terug op de reguliere competitie, analyseert de kansen in de nacompetitie en kijkt ook al even vooruit naar volgend seizoen.