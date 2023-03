Twintiger uit Maasmechelen geïnterneerd nadat hij dreigde familieleden neer te steken

De twintiger moest zich voor de Tongerse rechter verantwoorden omdat hij zijn grootmoeder, broer en vader bedreigde met de dood. Op 27 maart 2021 ging de man voor de eerste keer door het lint tijdens een ruzie met zijn broer. Om de gemoederen te bedaren, wandelde de broer van de beklaagde naar hun grootmoeder. De beklaagde ging hem achterna. In het huis van de grootmoeder in Maasmechelen ging het echter van kwaad naar erger. “De man nam een mes en dreigde ermee zijn broer en grootmoeder te vermoorden”, aldus de procureur. “Hij sloeg ook een raam stuk.” Uiteindelijk belde de moeder van de twintiger de politie op. “Hij gaf toe dat hij het raam had vernield, maar de bedreigingen ontkende hij. De man vertelde dat hij het mes vastnam om een stukje taart te eten”, zo sprak de aanklager.

Internering

Op 2 december 2021 kreeg de politiezone LAMA weer een oproep. Toen de agenten aan de woning arriveerde, riep de vader van de man dat zijn zoon opnieuw een mes bij zich droeg. De twintiger haalde het wapen uit zijn broekzak. “De man was opnieuw alle controle verloren nadat zijn grootmoeder drugs van hem wilde afpakken. Zij belde de vader van de man op, maar toen die ter plaatse kwam, liep de beklaagde met een mes op hem af en schreeuwde hij dat hij zijn vader wilde doodmaken”, aldus de Tongerse procureur.

De twintiger zelf verklaarde zelf ook dat hij veranderd is sinds hij geen drugs meer gebruikt. “Ik voel me goed en ik probeer mijn best te doen om mijn moeder gelukkig te maken. Ik ga elke vrijdag naar de moskee en ik wil enkel nog goede dingen doen in mijn leven.”

De man werd ondertussen onderzocht door een gerechtspsychiater. Volgens de deskundige is er sprake van een geestesstoornis en is er een kans op herval. Daarom beveelt de Tongerse rechter de internering.