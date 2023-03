Beloftecoach Jacky Mathijssen merkt dat EK dichterbij komt: “Ik moet mijn spelers intomen”

Op stage in het Spaanse Pinatar zijn de Belgische beloften begonnen aan hun voorbereiding op het EK U21 in Roemenië en Georgië. Vrijdag oefenen de Jonge Duivels tegen Tsjechië (18 uur), maandag volgt een duel tegen Japan.

Perfecte velden, een stralende lentezon en temperaturen boven de twintig graden. De Belgische U21 hebben niet te klagen over de omstandigheden in hun uitvalsbasis aan de Spaanse Costa Cálida (de ‘warme kust’). “Ik ben een zeer tevreden bondscoach”, vertelt Jacky Mathijssen ons vanuit Pinatar. “Ik zie enorm veel goesting bij al mijn spelers. We voelen dat het EK dichterbij komt. Iedereen is aan het knokken om zijn plaatsje in de selectie te verzekeren. Op training moet ik mijn spelers meer intomen dan aanvuren.”

De blessure van Yari Verschaeren is ook een domper voor de Jonge Duivels. — © BELGA

Verschaeren

Begin deze week kregen de U21 wel nog een tik te verwerken na het nieuws van de zware knieblessure voor Yari Verschaeren. “Ik wens hem veel mentale kracht toe en ben er zeker van dat hij er binnen zes tot acht maanden opnieuw zal staan. Ik merk dat de groep enorm met hem meeleeft. We denken allemaal aan hem”, aldus Mathijssen.

De Dilsenaar zag voor het vertrek ook Nicolas Raskin afhaken met een lichte blessure en moest Johan Bakayoko afstaan aan de Rode Duivels, maar in Spanje blijft zijn groep gelukkig gespaard van nieuwe blessures. “Alleen Yorbe Vertessen heeft nog wat last van de blessure die hem de laatste twee matchen bij Union aan de kant heeft gehouden. Tegen Tsjechië zal hij zeker nog niet spelen. We bekijken of hij maandag eventueel minuten kan maken tegen Japan.”

Kyan Vaesen. — © BELGA

Debutant Vaesen

Door de blessure van Vertessen is Westerlo-speler Kyan Vaesen de enige beschikbare centrumspits tegen Tsjechië. De Looienaar lijkt zich dus te mogen opmaken voor zijn debuut bij de U21. “Ik ken Kyan nog van bij de U19. Met zijn profiel is hij een waardevol alternatief voor de andere aanvallers die het meer van hun snelheid en diepgang moeten hebben. Kyan is meer een targetman. Een type spits dat eerder ontbrak in deze groep. Voor ons is het dus alleen maar positief dat hij nu meer aan het spelen en scoren is bij Westerlo.”

Experimenteren

De oefenduels tegen Tsjechië en Japan wil Mathijssen gebruiken om een aantal dingen uit te proberen met oog op het EK. “We zullen acht à negen wissels doorvoeren bij de rust en ook verschillende tactische richtlijnen uittesten. Ik zie het niet als een wedstrijd tegen Tsjechië, maar meer als een voorbereiding op onze wedstrijden tegen Georgië, Nederland en Portugal op het EK. Winnen is nooit verkeerd voor een ploeg, maar als alles loopt zoals we willen en we toch verliezen door een vrije trap of een strafschop, dan doet het resultaat weinig ter zake.”

© BELGA

“Woorden Openda zijn extra motivatie”

Mathijssen drukte ook nog zijn tevredenheid uit over Loïs Openda die eerder deze week op zijn persconferentie bij de Rode Duivels aangaf dat hij voor het EK graag wil terugkeren naar de U21 om een olympisch ticket te veroveren. “Het deed me enorm veel deugd om hem dat te horen zeggen. Ik heb het fragment zelfs getoond aan de groep. Zijn woorden zijn een extra motivatie voor heel ons team.”