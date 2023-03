Onze tv-tips: een bijzondere reis, Veerle op zijn Frans en verhalen van vroeger

Looper

Eén, vr, 22.55u

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst, waar tijdreizen tot de mogelijkheden behoort maar illegaal is. Joe (Joseph Gordon-Levitt) is een huurmoordenaar. De slachtoffers worden gebonden en met een kap over hun hoofd dertig jaar terug in de tijd gestuurd. Looper is een vermakelijke, innemende en stijlvolle actiethriller met ook prima rollen van Bruce Willis en Emily Blunt.

Sporen van Oorlog

NPO2, vr, 22.15u

Een ontroerend verhaal over Dolores die haar kleindochter meeneemt in het spoor van haar opa. Wim overleeft drie concentratiekampen en een scheepsramp, waarbij 7.000 gevangenen om het leven kwamen. Na zijn dood heeft kleindochter Juliette vragen die ze hem niet meer kan stellen. Dolores neemt Juliette mee langs historici en ooggetuigen om zo het verhaal van haar opa beter te begrijpen.

Au Nom de la Terre

Canvas, vr, 21.30u

‘Onze’ Veerle Baetens schittert in deze Franse dramafilm. Over Pierre, een jonge kerel die terugkeert uit Wyoming naar zijn verloofde en beslist de familieboerderij over te nemen. Twintig jaar later heeft de boerderij en zijn gezin zich uitgebreid. Maar schulden stapelen zich op en Pierre raakt uitgeput. Een beklijvend verhaal over een familie die tevergeefs het tij probeert te keren. (tove)