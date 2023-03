Vanaf deze week schakelt Bilzen over naar de Bloesemtijd

Op de bloesempracht is het nog even wachten maar het bloesem programma gaat alvast van start in Bilzen — © Stad Bilzen

De klok gaat een uur vooruit, de lente is in het land en Bilzen trekt de kaart van de bloesemfestiviteiten. Al wandelend, fietsend of met een elektrisch wagentje wordt je vanaf volgende week behalve door de immense boomgaarden ook overdonderd door een kleurrijk bloesemprogramma in Alden Biesen.

Alden Biesen is ook dit jaar het decor van een prachtig bloesemfestijn. Op zaterdag 8 april geniet je van de tweede editie van het bloesemfestival Lumineus met livemuziek, foodtrucks,lichtkunstwerken, vertellingen en een silent disco . Twee weken later geeft componist en jazz-virtuoos Jef Neve om 6u ‘s morgens een bijzonder dauwconcert tussen de boomgaarden. En tussen alle bedrijven door is de kleurrijke bloesemsetting van Alden Biesen het trefpunt voor een dagje genieten. “In tegenstelling tot andere bloesemsteden beschikt Bilzen rond de Landcommanderij van Alden Biesen over een hoogstamfruitboomgaard van ongeveer 18 hectare, met steenoude en zeldzame variëteiten van appelen, pruimen, peren en kersen. Een echte must-to-see”, zegt voorzitter van de Nationale Boomgaardenstichting Ludo Royen.

Met diverse evenementen worden de bloeiende boomgaarden in Alden Biesen in de kijker gezet — © Stad Bilzen

Lente

Vanaf dit weekend, nu de klok op zomertijd gaat kun je de komende weken in Bilzen genieten van lange of korte wandelingen, met of zonder gids. Een kleuterwandeling of speurtocht en zelfs een route speciaal uitgestippeld voor viervoeters. Het aanbod fietsroutes is onuitputtelijk, ook voor mountainbikers, driewielers of wie rijdt met een e-step. “In samenwerking met Alden Biesen hebben we opnieuw een sterk, opvallend programma uitgewerkt dat bestaat uit een mix van de gekende klassiekers en niet te missen evenementen. In 2022 mochten we 22.000 bezoekers verwelkomen, dit jaar zullen we dat cijfer ongetwijfeld evenaren”, stelt burgemeester Bruno Steegen. (JoGe)

Johnny Geurts