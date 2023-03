Porsche-miljardair wil scheiden van zijn vrouw, omdat ze dementie heeft

Zijn vrouw Claudia Hübner heeft al twee jaar last van dementie en woont nu bij haar dochter. Het is nu zo erg dat ze al maanden niet meer zelfstandig kan bewegen. Ook mentaal gaat het niet goed met Hübner. Ze krijgt nu dag en nacht verzorging van vier verpleegkundigen. Volgens bronnen dicht bij het koppel vindt Porsche het door deze veranderingen moeilijk om met zijn vrouw te leven.

Porsche heeft sinds 2007 een relatie met zijn vrouw. Ze trouwden in 2019. Hij is kleinzoon van Ferdinand Porsche, de man die het gelijknamige autobedrijf in 1931 oprichtte. Daardoor is hij aandeelhouder van Porsche en voorzitter van de raad van toezicht. De familie Porsche zou een vermogen van 20 miljard euro hebben.

Volgens Duitse media is Porsche in de afgelopen maanden erg close geworden met vriendin Gabriela Prinzessin zu Leiningen. Zij was in 1991 getrouwd met prins Karl-Emich zu Leiningen, maar scheidde van het in 1998. Ze is ook bekend als Inaara Aga Khan, omdat ze in hetzelfde jaar met Karim Aga Khan IV trouwde. Hij zou een afstammeling zijn van profeet Mohammed. Ook dat huwelijk heeft het niet overleefd. In 2014 scheidde ze van hem. Prinzessin zu Leiningen is ook veel betrokken bij ontwikkelingshulp en zet zich sinds 2004 in voor het Duitse Aidsfonds.