Het is belangrijk om snel te starten met therapie voor mensen met dementie .

Een multidisciplinaire benadering van dementie wordt steeds belangrijker. De partner en familie wordt ook getroffen en daarom is het noodzakelijk dat een patiënt met dementie en de familie nauw worden opgevolgd.

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder staat een heel team klaar om de nodige begeleiding aan te bieden. Het is belangrijk om een juiste diagnose te stellen en vroegtijdig de therapie op te starten. En dat gebeurde ook bij de 83-jarige Romain. Hij lijdt aan een lichte vorm van dementie.(KaBu)