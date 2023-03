Duel tussen Antwerp B en Patro Eisden zondag live op hbvl.be

Zondag (14.30 uur) speelt leider Patro Eisden uit tegen de Young Reds (Antwerp B). De Antwerpse U23 spelen dit seizoen hun thuiswedstrijden op het Lisp in Lier. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de risicowedstrijd tegen Patro achter gesloten deuren gespeeld. Om supporters toch de kans te geven de wedstrijd te bekijken, zendt Het Belang van Limburg in samenwerking met Patro Eisden de wedstrijd live uit.

“Een weekend zonder voetbal voor onze fans? Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren!”, reageerde het Patro-bestuur. En dus werd er in samenwerking met Het Belang van Limburg een livestream op poten gezet. Patro-supporters kunnen de wedstrijd ook op groot scherm komen volgen in het Patro-stadion, meerbepaald in de Mobisol VIP Lounge en dit vanaf 14 uur. Aanvang van de wedstrijd is 14.30 uur. Daarnaast zal er ook randanimatie zijn om er een leuke namiddag van te maken. Daarmee doet de club een nieuwe geste naar haar fans die dit seizoen ook al kunnen rekenen op twee gratis bussen om de verplaatsingen mee te maken. (jmi)