“Tope voort, samen met haar man, dat was het plan”, zegt advocaat Patrick Arnou. “Ze herhaalde altijd maar dat dat mislukt was.” — © pma

KUURNE

Hilde V., de 58-jarige vrouw die op 22 november 2022 haar man om het leven bracht, is woensdagavond overleden in het psychiatrisch ziekenhuis van Kortrijk. De vrouw stapte zelf uit het leven. “Destijds wou ze samen met haar man vertrekken”, zegt advocaat Patrick Arnou. “Dat mislukte en sindsdien was haar enige wens om weer samen te zijn.”