België tekent voor tweede tankvliegtuig in NAVO-vloot

De MMF-vloot behaalde donderdag de initiële operationele capaciteit (IOC), wat wil zeggen dat ze volgens de minimumvereisten kunnen ingezet worden. Die IOC is uitgesproken op in Eindhoven, waar een deel van de vloot gelegerd is. De andere toestellen staan in Keulen.

Nederland, Luxemburg, Duitsland, België, Noorwegen en Tsjechië richtten de “MRTT Multinational Fleet” (MMF) op. België ondertekende in 2018 een akkoord voor duizend vlieguren per jaar, voor een bedrag van 258 miljoen euro of het equivalent van één A330 MRTT. De landen beschikken al over zeven toestellen van de negen die besteld zijn. Het negende toestel zal geleverd worden in 2024. Op termijn komt daar dus nog een tiende toestel bij, dankzij de Belgische investering.

In Eindhoven kondigde minister van Defensie Ludivine Dedonder aan dat de ministerraad woensdag de investering van 265 miljoen euro heeft goedgekeurd. De Belgische bijdrage komt dus op twee equivalenten van de MRTT. België heeft daardoor vanaf 2027 recht op 2.100 vlieguren per jaar.

MRTT staat voor ‘Multi-role Tanker Transport’. Behalve gevechtsvliegtuigen in de lucht bijtanken en vracht vervoeren, kunnen ze ook worden aangepast om passagiers te vervoeren of te helpen bij medische evacuatie.

Naast Dedonder waren ook de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren en de Luxemburgse minister van Defensie François Bausch aanwezig in Eindhoven. Ook de eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton woonde dat bij.

In 2022 voerden de toestellen 521 missies uit, waarvan 391 bevoorradingen in de lucht en 130 transportmissies.