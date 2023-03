Sint-Truiden

“Wij voelen ons veiliger, omdat we altijd weten waar hij is. En papa heeft nog steeds de vrijheid om buiten te gaan wandelen of fietsen”, vertelt Hilde N. Met een horloge van het Truiense Zorgbedrijf kan haar vader met alzheimer via een eenvoudige klik op de kaart overal gevonden worden. “We lachen wel eens dat we nu zelfs weten wanneer ze een koffietje in de stad drinken zijn.”