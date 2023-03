Genk

De chauffeur van De Lijn, die woensdagavond in Genk het slachtoffer was van zware agressie, is verschillende weken werkonbekwaam. “Zijn neus is gebroken, zijn ogen helemaal opgezwollen en hij heeft verschillende kneuzingen over zijn hele lijf. Mentaal is de schade wellicht nog groter”, klinkt het.