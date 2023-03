Zizou Bergs is klaar voor zijn eerste Masters 1000-toernooi, in Miami: “Niveau op training is echt goed”

“Ik voel me goed”, zei Bergs aan Belga in aanloop naar die partij. “Ik ben hier al meer dan een week en heb me heel goed voorbereid. Ik heb kunnen spelen met Alexander Zverev, de Tsjech Lehecka en de Wit-Rus Ivashka. Kortom, allemaal uitstekende spelers. Het was geweldig en mijn niveau was echt goed. Het doel is nu om te proberen dat in wedstrijden zo dicht mogelijk te benaderen, wat nooit gemakkelijk is, omdat andere parameters een rol spelen.”

Bergs en Kokkinakis kijken elkaar voor het eerst in de ogen. “Ik ken hem heel goed”, vertelde Ruben Bemelmans, de coach van Zizou Bergs.

“Hij is een speler die alles kan, het is dus geen makkelijke loting. We zullen ons aan ons tactisch plan moeten houden en de hele wedstrijd constant moeten spelen. Maar ik heb er vertrouwen in, want Zizou speelt momenteel erg goed op training. Hij heeft een mooie week achter de rug. Ik ben ervan overtuigd dat hij deze wedstrijd kan winnen.”