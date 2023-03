Rob Beenders schrijft boek om doven en blinden aan werk te helpen: “Het was alsof iedereen sprak als Mickey Mouse”

Hasselt

In 2050 heeft één op de vier mensen gehoorverlies. Twee op 100 Belgen zijn vandaag al slechtziend. En toch blijft het aartsmoeilijk om een job te vinden of te houden met een hoor- of zichtprobleem. Samen met een slechthorende fotograaf en een vrouw die een interimkantoor heeft voor doven en blinden heeft Hasselaar Rob Beenders een boek met tips en inspiratie geschreven. “Gezien en gehoord.”