Brandweer en politie ‘helpen’ Fluvius met werken na valse noodoproep

“Het was een communicatieprobleempje”, lacht kapitein Tom Timmermans van de brandweer Zuid-West Limburg. “Fluvius doet hier de vervanging van een stuk leiding. Er stelt zich daarbij geen probleem, maar toch kregen we een oproep voor een gaslek en dus zijn we hier. En we gaan voor de veiligheid en voor de zekerheid ook blijven tot de werken zijn afgelopen.”

De toegesnelde agenten van politie LRH sloten intussen de langsweg af, zodat de Fluvius-werklui in alle rust en comfort hun werkzaamheden konden uitvoeren. dj