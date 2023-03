Lanakenaar (24) krijgt 5 jaar cel en moet verbeurdverklaring van 400.000 euro ophoesten voor aansturen drugsrunners

In totaal moesten 14 verdachten, waarvan de meeste uit Tongeren en Sint-Truiden, zich voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor hun rol binnen een drugsbende die over heel Limburg verschillende soorten drugs aan de man bracht. Een 24-jarige Lanakenaar, die volgens de aanklager in die periode in Nederland verbleef, wordt gezien als de leider van de groep. Hij stuurde verschillende chauffeurs en drugsrunners aan, verdeelde de drugs en gaf de instructies over de stashplaatsen, bestellingen en leveringen. Het geld dat ermee verdiend werd moest aan hem overhandigd worden, waarna de subdealers een vergoeding kregen voor hun werk.

Het handeltje was volgens de aanklager bijzonder uitgebreid. “Bij hem kon je alles krijgen: van cannabis tot cocaïne, XTC en speed”, zo klonk het. De twintiger leidde zijn handeltje via Snapchat en was bij zijn handlangers gekend onder een valse naam.

Afpersen

Volgens Bert Partoens, de raadsman van een Tongerse subdealer, werd zijn cliënt volledig door de twintiger gedomineerd. “Hij perste iedereen eerst af en zorgde dat ze schulden bij hem hadden zodat hij zijn goesting kreeg en hen van punt A naar punt B kon sturen met zijn drugspakketjes. Hij zat in Nederland in zijn zetel, gaf opdrachten en liet de anderen het vuile werk opknappen. Hij is bijzonder intimiderend.”

De raadsman van de twintiger, Jürgen Millen, betwistte tijdens de behandeling van de zaak dat zijn cliënt de leider was. “Hij loopt gewoon tussen de rest van het volk in. Er is een samenwerking maar daar stopt het dan ook. Ik vraag om hem als een van de deelnemers te beschouwen en niet als leider”, zo klonk het. Zelf gaf de twintiger wel toe dat hij af en toe iets aanstuurde, maar ook hij minimaliseerde zijn rol. “Ik heb wel dingen aangestuurd, want ik had veel klanten in Limburg maar ik beschikte niet over een rijbewijs. Maar het is niet zo dat die anderen zonder mij geen drugs verkochten.”

400.000 euro

De twintiger werd door de Tongerse rechter wel als leider aangeduid en kreeg een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 16.000 euro opgelegd. Voor hem wordt er een winst van 400.000 euro verbeurd verklaard.

Twaalf overige beklaagden kregen celstraffen tussen 12 en 36 maanden. Sommigen genoten van een gedeelte met uitstel onder voorwaarden. In totaal werd er voor hen nog een bedrag van 37.477 euro verbeurd verklaard.

Een verdachte, de vriendin van een van de handlangers, kreeg de vrijspraak.