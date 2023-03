H&M toont eerste beelden van collectie met Thierry Mugler

Enkele keren per jaar slaat winkelketen H&M de handen in elkaar met een bekende ontwerper of een modehuis. En dat is met Thierry Mugler niet anders. De twee brengen samen een collectie uit die, op de eerste beelden te zien, de typische theatrale kenmerken van Mugler in de verf zet.

Dat de Zweedse modereus in zee gaat met het Franse modehuis is al even bekend, maar nu deelt H&M voor het eerst beelden van de samenwerking. De collectie, die werd ontworpen door Casey Cadwallader, creatief directeur van Mugler, bevat zowel dames- als herenkleding en tal van accessoires.

De samenwerking moet vooral de filosofie van Thierry Mugler, die vorig jaar tijdens de onderhandelingen overleed, in de verf zetten. “Met deze collectie vieren we trots het erfgoed van Manfred Thierry Mugler”, zegt Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M, in een persbericht. “Het was voor ons allemaal een enorme eer om hem te hebben gekend. Ook vinden we het bijzonder dat hij betrokken was bij de beginfase van dit project, samen met Casey en het modehuis Mugler. Casey heeft hulde gebracht aan de geschiedenis en tegelijk een door en door eigentijdse lijn uitgewerkt.”

Bij Mugler klinken dezelfde lovende woorden. “De collectie is een eerbetoon aan alles wat Mugler zo uniek maakt. Elk item weerspiegelt het iconische karakter van het modehuis: van onze befaamde bodysuits tot strakke snits en bewerkt denim.”

En dat is ook precies wat er in de collectie te zien is: strakke bodysuits, cut-outs en denim.

De collectie is vanaf 11 mei verkrijgbaar in de geselecteerde winkels en online.

© H&M/Mugler

© H&M/Mugler

© H&M/Mugler

© H&M/Mugler

© H&M/Mugler

© H&M/Mugler