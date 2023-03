JONGE WOLVEN. Lennert Van Eetvelt blijft in Catalonië bergop in het zog van Evenepoel en Roglic: “Ooit dicht bij dat niveau geraken”

Door de knappe prestaties van Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks bleef het een beetje onder de radar, maar er was de voorbije dagen nog een piepjonge Belg die zijn klasse toonde in de Ronde van Catalonië. Lennert Van Eetvelt, 21 jaar jong en nog geen drie maand prof, finishte in de twee zwaarste bergetappes gewoonweg tussen de grote kanonnen.

Woensdagavond, La Molina. Remco Evenepoel mag zich amper 22 seconden ritwinnaar in de Ronde van Catalonië noemen of Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) komt als twaalfde over de meet gebold. Met in zijn zog gepatenteerde klimgeiten Marc Soler en Rigoberto Uran. Een dag eerder, met aankomst meer dan 2.000 meter boven zeeniveau, had de 21-jarige Vlaams-Brabander Romain Bardet in zijn wiel. “Ik voel me elke dag beter”, zegt Van Eetvelt. “Hopelijk blijft die trend zich verderzetten. Ik was naar hier gekomen om ervaring op te doen. Om te kijken waar ik sta. Ik ben meer dan content met wat ik tot nu toe heb laten zien. Ik merk dat ik opnieuw een stap vooruit heb gezet. Al heb ik nog wel wat stappen te gaan vooraleer ik op mijn top zal zijn.”

Wat Van Eetvelt in één van de zwaarste rittenkoersen ter wereld toont bevestigt al het goeie dat van de talentvolle klimmer uit Binkom werd verwacht. Hij won vorig jaar als belofte de hoog aangeschreven Vredeskoers en werd tweede in onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Ardense Pijl, de Baby Giro en de Ronde van de Elzas. Hij begon dit jaar zijn profcarrière met een mooie binnenkomer door twee keer op het podium te staan in Mallorca. “Maar dit is nog een trapje hoger. Het deelnemersveld in Catalonië bestaat alleen maar uit bekende klimmers. Ik ga er ook vanuit dat iedereen hier min of meer in zijn beste vorm aan de start staat. Dan geeft het een grote voldoening om mee vooraan te eindigen.”

Roglic en Evenepoel

Voor Van Eetvelt is het de eerste keer in zijn leven dat hij zich op het allerhoogste niveau bergop meet met de wereldtop. “Roglic en Remco elkaar zien aanvallen, dat is andere koek dan ik gewend ben. Ik weet niet of ik dat niveau ooit zal kunnen halen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik in de toekomst dichtbij kan geraken. Wanneer die toekomst is? Laat me zeggen dat ik nog een lange carrière voor de boeg heb”, hoedt Van Eetvelt zich handig voor straffe uitspraken.

Vorig jaar maakte Van Eetvelt bij de beloften in het hooggebergte zelf de koers, nu is hij bij de profs vooral blij dat hij zijn wagonnetje zo lang mogelijk kan blijven aanhaken. “Het peloton is in de breedte veel sterker dan bij de beloften. Het grootste verschil zit hem in de jongens die de hele dag op kop rijden. Dat zijn geen sukkelaars. Zij zorgen ervoor dat het tempo van start tot finish redelijk hoog ligt. Koersen bij de profs is niet harder, wel sneller. Bij de beloften was het een pak minder plezant om te lossen. Als ik nu naar de renners voor mij kijk kan ik er veel beter mee leven wanneer ik aan het afzien ben. Dan is het makkelijker om pijn te lijden.”

Klierkoorts en crash

Dat Van Eetvelt zo goed voor de dag komt in Spanje is gezien zijn verstoorde voorbereiding extra bemoedigend. Van september tot half december was hij geveld door klierkoorts. Onlangs moest hij forfait geven voor de Strade Bianche na een crash in de Faun-Drôme Classic. “Mijn weg hiernaartoe verliep niet ideaal. Dat geeft mij wel vertrouwen dat ik nog een pak beter kan worden als alles wel eens perfect verloopt. Ik ben héél nieuwsgierig naar welke stappen ik nog kan zetten. Ik wil dit jaar vanalles uitproberen. Na de Ronde van Catalonië trek ik voor het eerst drie weken op hoogtestage. Ik hoop daarvan de vruchten te plukken in de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië.”