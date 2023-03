Celstraf voor Leuvenaar die paard mishandelde tijdens opnames HBO-serie: “Getuige kon alles op beeld vastleggen”

Een man uit Leuven is veroordeeld voor de mishandeling van een paard op het Ladeuzeplein. Tijdens de opnames van HBO-serie ‘Theodosia’ benaderde M.B. enkele paarden aan de kant van de set. Hij penetreerde een van de dieren een vijftal keer met zijn hand. Een medewerker van de KBC-bank zag alles gebeuren en kon een foto nemen.

In de zomer van 2021 was er groot bezoek in Leuven. Op het Ladeuzeplein waren namelijk filmopnames aan de gang van HBO-serie Theodosia. Tijdens een wandeling passeerde M.B. de filmset, toen zijn oog viel op enkele paarden. Hij benaderde een van de dieren om die te aaien, maar daar bleef het niet bij.

Een werknemer van de aanliggende KBC-bank zag hoe de man de vulva van het paard vijf keer penetreerde met zijn hand. Dat kon ze vastleggen met een foto vooraleer ze de politie en security inlichtte. Toen de agenten arriveerden, zat de man rustig op een bankje. Hij was duidelijk dronken en lachte de opmerkingen van de verbalisanten weg.

Pervers

De beklaagde betwist de feiten. Naar eigen zeggen zou hij het paard enkel hebben geaaid, maar dat vindt de rechter niet geloofwaardig. “De rechtbank hecht geloof aan de verklaring van de getuige, die vrij gedetailleerd is”, leest het vonnis. “Er is geen reden om aan te nemen dat zij de beklaagde ten onrechte heeft willen beschuldigen.”

B. kijkt aan tegen een celstraf van drie maanden en een geldboete van 480 euro. “De feiten zijn ernstig”, beschrijft de rechter in het vonnis. “Pervers gedrag tegenover dieren kan niet getolereerd worden. Een dier heeft geen verweer en kan zelf niet aangeven dat het pijn of letsels ondervindt.”