Binnenkort te ontdekken in Kerkhoven: wandelroute met bijzondere streetart

De stad Lommel liet in Kerkhoven op heel wat plekken street art - schilderkunst op openbare plaatsen - aanbrengen. Vanaf vrijdag 31 maart zijn de werken te verkennen via de wandelroute ‘Tour Surprise’.

De stad Lommel organiseert elk jaar een streetart-project. “Dit kadert in een geïntegreerd streetart-beleid dat de stad over verschillende jaren uitrolt en waarbij elk jaar één van de gehuchten aan bod komt. Zo willen we de omgeving aangenamer maken en is er ook een sociaal aspect. Via een participatietraject hebben de bewoners van de gehuchten telkens inspraak in de aanpak, de locaties en de thema’s.” In samenwerking met kunstenaarscollectief Treepack werd in Kerkhoven gekozen voor een wandelroute Tour Surprise.

© rr

“De meest ongewone plekjes zijn er omgetoverd tot ludieke creaties. Je kan op een ontdekkingstocht van 2,5 km langs 9 locaties die werden aangekleed met kleurrijke streetart. Het traject is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.” Vorig jaar leidde het initiatief al tot een prachtige mural op de achtergevel van Cultuurcentrum De Adelberg. Zodra de ontdekkingstocht in Kerkhoven is ingewandeld na de officiële voorstelling op de vrijdag 31 maart, wordt het volgende project voorbereid in het gehucht Heide-Heuvel.

(gvb)