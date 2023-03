Gepensioneerde oud-international Ben Foster helpt ‘Hollywood-club’ Wrexham uit de nood

De leider uit de National League, de Engelse vijfde klasse, zag zijn eerste keeper Rob Lainton geblesseerd uitvallen en polste Ben Foster of hij het team uit de nood wilde helpen. Die had in september 2022 een punt gezet achter zijn carrière maar ondertekende nu toch een contract van korte duur bij Wrexham, de club waarvoor hij eerder in 2005 voetbalde.

“Er is veel veranderd sinds ik hier voor het laatst was, maar het is leuk terug te zijn en het is ook prettig opnieuw een speler te zijn”, zegt Foster. “Het wordt interessant om te voelen hoe mijn lichaam zal reageren na de training vandaag. Ik kijk ernaar uit om te starten.”

© Getty Images

Foster heeft een verleden bij onder meer Manchester United, Watford, Birmingham en West Bromwich en speelde 390 wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen kwam hij nog 26 keer in actie voor Watford in de hoogste klasse. Tussen 2007 en 2014 verzamelde de doelman acht caps voor de nationale ploeg.

Wrexham is eigendom van de acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney.