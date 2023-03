KIJK LIVE. Kan Patro ook in duel achter gesloten deuren winnen van Antwerp U23?

Patro Eisden raast door de competitie in eerste nationale. Zondag staan de troepen van coach Stijn Stijnen oog in oog met de Young Reds. Het duel wordt uit veiligheidsoverwegingen achter gesloten deuren gespeeld. Om alle supporters toch de kans te geven de wedstrijd te bekijken, zendt Het Belang van Limburg in samenwerking met Patro Eisden de wedstrijd live uit. Pakt de leider de scalp van Antwerp B en staat het zo weer een stap dichter bij promotie naar de Challenger Pro League? Volg het duel hier zondag live vanaf 14.30 uur.