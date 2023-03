Hij moest de ‘nieuwe Messi’ worden, maar Bojan Krkic stopt op z’n 32ste met voetballen: “Dit zat er al een tijdje aan te komen”

Bojan Krkic (32) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft de aanvaller donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in Camp Nou, het stadion van zijn opleidingsclub FC Barcelona. Van 2007 tot 2011 maakte hij voor Barça 41 doelpunten in 163 wedstrijden.

De Spanjaard, die één cap achter zijn naam heeft, maakte furore in de jeugdopleiding van Barcelona. Uiteindelijk slaagde hij er niet in om de verwachtingen helemaal in te lossen.

“Als ik realistisch ben, voelde ik al een tijdje dat dit moment eraan zat te komen”, zei Bojan in Barcelona, waar hij zijn afscheid aankondigde. “Afgelopen week had ik het met mijn moeder nog over de proeftrainingen die ik op 9-jarige leeftijd heb gedaan bij FC Barcelona. Hier begon mijn profcarrière. Na vele jaren en vele avonturen laat ik vandaag weten dat mijn loopbaan ten einde is gekomen. Ik ben deze club enorm dankbaar.”

Krkic speelde behalve voor Barcelona ook voor AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés en Montréal Impact. Zijn laatste club was het Japanse Vissel Kobe, waar hij zijn oud-ploegmakker Andrés Iniesta terugvond. Begin vorige maand trok Krkic er de deuren achter zich dicht. De prijzenkast van Krkic mag gezien worden. Met Barcelona won hij drie keer La Liga, een keer de Copa del Rey, twee keer de Champions League en een keer het WK voor clubs. Hij kroonde zich met Ajax tot kampioen in de Eredivisie.