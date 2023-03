Kritiek van snookericoon Ronnie O’Sullivan doet wenkbrauwen fronsen: “Waar komt dit vandaan? Dit is pure onzin”

Als Ronnie O’Sullivan uithaalt, is het er mestal ‘boenk op’. Eerder deze week was het alweer zover, maar de kritiek van de zevenvoudige wereldkampioen snooker viel niet overal in goede aarden.

“Er is geen Einstein nodig om te zien dat de snookersport er misschien wel het slechtst aan toe is. Het lijkt wel op een cafésport. Als je kijkt naar toernooien als de Shoot Out, sommige locaties waar we spelen… De charme van de sport is weg. Het is goedkoop geworden”, zei ‘The Rocket over de toestand van zijn sport bij The Sportsman.

Tot frustratie van de snookerbond WST. “Ronnie is een fantastische speler en een legende, maar soms gaan zijn uitspraken te ver”, aldus voorzitter Steve Dawson. “Ik vind het dan ook nodig om te reageren op de schadelijke commentaren die hij heeft gemaakt. Ten eerste: Ronnie is nog nooit aanwezig geweest op de meetings tussen de spelers en de WST. Er zijn daarnaast drie manieren waarop hij formeel zijn beklag kan doen. Bovendien heeft Ronnie mijn nummer, dus hij kan me ook gewoon spreken over die zaken.”

Dawson ging verder. “Hij vergelijkt snooker ook vaak met golf en tennis. Maar ik zou hem dan graag willen uitdagen om zich te gedragen als een rolmodel voor zijn sport, zoals Rory McIlroy en Roger Federer dat zijn. We willen snooker naar een hoger niveau brengen, maar dan moeten onze spelers zich publiekelijk wel als ambassadeurs gaan gedragen en hun zorgen via de juiste kanalen melden. Uitspraken zoals die van O’Sullivan zijn schadelijk voor onze sport.”

© AP

Vuile was

Ook snookerspeler Shaun Murphy liet van zich horen. “Het is jammer dat niet alleen Ronnie, maar ook andere spelers niet rond de tafel kunnen zitten om te praten met de bond en het spelersbestuur”, aldus de gewezen wereldkampioen. “Ik heb altijd geleerd om je vuile was niet buiten te hangen. Geen van de dingen waar Ronnie zo naar wijst kan worden opgelost als je er zo openlijk over praat. Ik begrijp niet hoe spelers dat niet kunnen begrijpen. Dit gaat niet over het accepteren van bevelen of het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Het is verstandig om te beseffen dat sommige van deze onderwerpen gevoelig zijn en intern moeten worden afgehandeld.”

De 40-jarige Engelsman hekelt de uitspraken van zijn collega. “We moeten een verenigde stem zijn om de sport te laten groeien, groter en beter te maken, en daar is op dit moment weinig van te zien. Hij zegt dat snooker er nooit zo slecht heeft voorgestaan, maar qua prijzengeld is dat bijvoorbeeld pure onzin. Ik weet niet waar hij vandaan komt met zijn opmerkingen. Hij was vorige week niet bij de vergadering, noch andere spelers die onlangs kritiek hebben geuit, zoals Stephen Maguire en Ali Carter. Zij kwamen ook niet opdagen. Help om het spel beter te maken. Ronnie heeft 20-30 jaar een grote last op zijn schouders gedragen en is de grootste speler die we ooit hebben gehad, laat daar geen twijfel over bestaan. Hij is een attractie en zorgt voor meer kaartverkoop. Maar snooker was er voor Ronnie O’Sullivan, en het zal er nog lang zijn nadat hij zijn keu aan de wilgen heeft gehangen.”