Brussels met Ludovic Lambermont als stoplap: “Budget vrijmaken met oog op volgend seizoen”

Jean-Marc Jaumin bereidde de wedstrijd niet zonder zorgen voor. Louis Hazard bleef wegens overbelasting deze week aan de kant op training in de hoop dat hij zondag kan spelen. DJ Laster haakte donderdag af wegens een contractuur. Na het vertrek van Skipper-Brown en de transfer van Zylka naar Antwerp Giants hield Jaumin zo zeven fitte spelers over op training, maar daar werd een mouw aan gepast door het inschakelen van Ludovic Lambermont, een 28-jarige gewezen prof van Luik. “Lambermont woont elke training bij, maar is niet speelgerechtigd. Hij is tevreden dat hij de conditie kan onderhouden bij een profclub waar het niveau beduidend hoger ligt dan in tweede of derde klasse”, zegt Jaumin. “Het is dus een win-win, want voor Brussels vormt hij de ontbrekende schakel op training om vijf tegen vijf te kunnen trainen of vier op vier deze week na het uitvallen van Hazard en DJ Laster.”

Blazoen oppoetsen

Na de nederlagen tegen Feyenoord Rotterdam en Yoast United wil Jaumin in Neder-Over-Heembeek de ban breken tegen rode lantaarn Amsterdam. “Hopelijk krijgen we DJ Laster en Hazard opgelapt, want met slechts zeven spelers wordt het anders moeilijk. Amsterdam is geen profclub en beschikt over een beperkt budget waardoor het nauwelijks buitenlanders heeft. Het beschikt evenwel over sterke jonge Nederlanders die volop hun kans grijpen en in een goede dag snoeihard kunnen toeslaan. Okapi Aalst nam vorige week pas in het vierde kwart afstand. De club bouwde een evenement rond de wedstrijd zodat ik een leuke ambiance verwacht.”

Het vertrek van topschutter Zylka illustreert dat Brussels de ambitie voor dit seizoen begraven heeft. “Skipper-Brown en Zylka werden bewust niet meer vervangen omdat we zo het budget wat konden verlichten. Om dezelfde reden wordt Lambermont niet meer aangesloten. Zo komt budget vrij voor volgend seizoen. Dan willen we onze kern beter stofferen met ook oog voor het inpassen van jongeren zodat we in de breedte ook wat steviger staan. Dat neemt niet weg dat we tegen Amsterdam voor de overwinning gaan. We hebben absoluut nood aan een zege om het blazoen wat op te poetsen en het mentale front wat te verstevigen.”