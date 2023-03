Die heeft een goeie bewaarengel: Ghanese doelman ontsnapt aan zware blessure wanneer doel plots op hem valt

Even ophef in het trainingskamp van Ghana. Tijdens een oefenpartijtje viel plots een van de doelen om in het Baba Yara Sports Stadium en kwam terecht op doelman Joe Wollacot. De keeper van Charlton Athletic leek even pijn te hebben, maar kwam er met de schrik vanaf. Een dag later stond Wollacot alweer vol te trainen. Wat een geluk. Ghana speelt donderdag en maandag twee keer tegen Angola in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations.