Lenterun leidt recreatieve en competitieve lopers door Vechmaal en Heks

Sportievelingen kunnen zaterdag (25 maart) in Vechmaal hun beste beentje voorzetten op de eerste Lenterun, een loopcriterium dat de lopers zelfs in het kasteeldomein van Hex brengt.

Het Helpshop Loopcriterium (HSLC) is de tweede manche van een regelmatigheidscriterium dat gespreid is over zestien wedstrijden. Het HSLC schoot in 2021 uit de startblokken op een moment dat door corona alle loopcriteriums een stille dood waren gestorven. “Maar vorig jaar hadden we plots al twaalf wedstrijden en dit seizoen dus zelfs zestien”, zegt Gunther Stassen van de organisatie. “De formule slaat vooral aan bij recreatieve lopers. We werken met vijf leeftijdscategorieën, voor zowel mannen als vrouwen, en zorgen telkens voor twee omlopen: een korte omloop van ongeveer vijf kilometer voor de start-to-runners en eentje van ruim tien kilometer voor de routiniers. De eerste drie van elke categorie worden na elke wedstrijd in de bloemetjes gezet.”

Kasteel Hex

Zaterdagnamiddag vertrekken de deelnemers om 13.30 uur (5 km) en 15 uur (12 km) aan de voetbalterreinen van FC Zwaluw Vechmaal in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. “Het parcours van de 5 km is grotendeels verhard en loopt via verkavelingswegen van Vechmaal naar Heks en terug”, vertelt de Heerse schepen van Sport Dieter Janssen (VLDumont). “Het parcours van de 12 km is vooral onverhard met zowel bosondergrond, weilanden als wandelpaden en gaat via Heks richting Bommershoven en zo terug naar Vechmaal. Beide looproutes passeren ook het kasteeldomein Hex. We hopen op droog weer en veel volk. De snelste Heersenaar krijgt bovendien van ons een extraatje”, belooft Dieter.

Inschrijven voor deze loopwedstrijd kan nog tot een kwartier voor vertrek. Vooraf inschrijven kan tot en met vrijdag 24 maart via https://lenterun.timetorun.be.Voor de korte afstand betaal je 7 euro, voor de lange afstand 9 euro. Wie zich op de dag zelf inschrijft, betaalt 8 of 10 euro. Meer info vind je via www.heers.be/lenterun. (frmi)