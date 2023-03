Okra Beek zet oudste lid Liza Tielen (100) in de bloemen

Sinds 2019 verblijft Catharina in een serviceflat van wzc De Voorzienigheid in Bocholt. Hier geniet ze met volle teugen van haar oude dag met de steun van haar dochters die haar in een beurtrol dagelijks bezoeken.Catharina, zeg maar Liza, is niet alleen het oudste lid bij Okra Beek, maar tevens is zij ook van alle leden het langst aangesloten, nl. 37 jaar. Om al die redenen werd ze letterlijk in de bloemetjes gezet en werd haar een certificaat van waardering overhandigd voor haar jarenlange lidmaatschap en voor het bereiken van de gezegende leeftijd van 100 jaar.