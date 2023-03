Hoog bezoek in school Freinet op Stelten in Dilsen

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs, heeft een bezoekje gebracht aan Freinet op Stelten in Dilsen.

De afgevaardigd bestuurder werd warm onthaald door het team en de leerlingen. Hij kreeg van enkele leerlingen een rondleiding. In de klassen werd er verteld over de werking van de school en het kunstproject waar ze volop mee bezig zijn.Benieuwd naar de resultaten van het kunstproject? Op 1 april kan iedereen deelnemen aan de kunstroute en worden enkele kunstwerken geveild die in samenwerking met enkele bekende kunstenaars (o.a. Piet Stockmans en Bruno Plaghki) gemaakt werden. Info en inschrijvingen: freinetopstelten.be/de-kip-en-het-ei/