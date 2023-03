Op zoek naar ondergoed voor je grote dag? Love Stories maakt unieke setjes van gerecycleerde trouwjurken

Something old, something new: veel aanstaande bruidjes streven volgens dat principe naar hun droomlook op hun grote dag. Het Amsterdamse lingerielabel Love Stories helpt hen daarbij. Het merk ging in zee met Nederlandse ontwerpster Tess van Zalinge en brengt een nieuwe lijn slipjes uit, gemaakt van oude trouwjurken.

Voor de collectie werden honderd unieke onderbroeken ontworpen. De zogenoemde one of a kind bridal briefs zijn allemaal wit en gebaseerd op de ‘Lola’-snit van het merk, maar verschillen qua design omdat ze met verschillende lapjes kant van vintage trouwjurken en sluiers werden gecreëerd. Elk broekje is afgewerkt met een blauw (something blue, check!) etiket aan de binnenkant.

Dames die deze zomer in het huwelijksbootje stappen en een witte onderbroek in gedachten hebben: de duurzame collectie van het label is vanaf 29 maart online te koop.