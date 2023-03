GEMEENTERAAD. Krijgt Nieuwerkerken nog dit jaar trajectcontroles?

Nieuwerkerken

Politiedotatie: De gemeenteraad keurde de politiedotatie voor 2023 goed, en dat voor een bedrag van 670.000 euro. Dat is 20.000 euro meer dan begroot. “Die stijging ligt vooral aan de stijging van de personeelskosten door de indexsprongen. De lonen stegen met ruim 12 procent. Omdat de werkingskosten daalden, konden de stijging toch nog enigszins worden ingeperkt”, zo licht burgemeester Deferm (cd&v) deze dotatie toe. Nieuwerkerken betaalt 8,71 procent van het totale budget van de politiezone, Gingelom 10,72 en Sint-Truiden 80,57 procent.

Wegenwerken: De wegenwerken aan de Rode Haagstraat en Kerkstraat vallen een stuk duurder uit dan begroot. “Er is iets misgelopen met de meetstaten. Voor de afwerking van de voortuinen is drieduizend vierkante meter gewoon gras geteld. Maar eigenlijk gaat het om gestabiliseerd gras waarop wagens kunnen parkeren, en dat kost een stuk meer. Het studiebureau en de aannemer hadden dit niet opgemerkt. De aannemer doet wel een geste, maar voor de gemeente betekent dit toch een meerkost van 9.300 euro”, zo licht schepen van Openbare Werken Rohnny Schreurs toe. “Wij kunnen daar niet mee akkoord gaan, want het bestek is niet goed opgevolgd. Het is aan het studiebureau om dat te doen. Wij onthouden ons dan ook”, zo vertolkte Theo Herbots (Vooruit) het standpunt van alle oppositiepartijen. Ook bij de goedkeuring van de buitengewone herstelling van de Bergstraat (45.000 euro) onthield de voltallige oppositie zich.

Trajectcontroles: Op de gemeenteraad van januari kwam al het idee aan bod voor trajectcontroles in de Kerkstraat. Burgemeester Deferm had zich ondertussen geïnformeerd en gaf aan dat dit mogelijk is met een privépartner: “De firma Macq Mobility installeert dergelijke systemen voor een periode van minimaal zes jaar. Zij betalen voor de installatie en ontvangen dan 24 euro per flitsboete. Voor ons als gemeente zijn er geen kosten, maar wij kunnen wel de verschillende trajecten doorgeven. Dat kan de Kerkstraat zijn, maar bijvoorbeeld ook alle schoolomgevingen van de deelgemeentes. Als we nu beslissen, kan er een trajectcontrole operationeel zijn tegen begin volgend schooljaar. Maar ik vind wel dat zo’n beslissing moet gedragen worden door de voltallige gemeenteraad. Ik zal daarom contact opnemen met alle fractieleiders”, aldus burgemeester Deferm.