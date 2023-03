Ruim een miljoen Belgen hebben intussen al de weg gevonden naar de tweedehands-app Vinted, waar het alle dagen solden is. “Gedragen kledij online verkopen, is een gat in de markt. Via de app gaat het ook heel gemakkelijk”, getuigen enkele Limburgse ‘Vinties’, die de smaak stevig te pakken hebben. “Het is verslavend.”