Kleuters van ’t Kerkveldje in Vlijtingen verhuizen naar hun nieuwe school

Riemst

Woensdag 22 maart was voor de peuters van het eerste kleuterklasje van juffrouw Lizzy-Ann van de Vrije Basisschool ’t Kerkveldje in Vlijtingen een ware hoogdag. Zij mochten als eersten verhuizen naar hun nieuwe lokaal in het kersverse gebouw aan de Kloosterstraat. Terwijl meerdere aannemers de laatste hand legden aan het interieur brachten de kleintjes de vele spulletjes van hun oude lokaal over naar het klasje waar ze voortaan zullen vertoeven. Straks zullen de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar volgen.

“Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat helpende handen van ouders, want verhuizen is meer dan alleen maar dozen inpakken wen weer uitpakken”, vertelt directrice Hilde Muermans. “Vooral voor de kinderen is het een belevenis. Ze komen terecht in een andere omgeving die pas hun nieuwe thuis wordt wanneer ze leuke dingen kunnen doen en meemaken.”

Voor de leerkrachten en directrice speelt de school een belangrijke rol in het lokale dorpsleven. Zij staan voor kwaliteitsvol onderwijs. “We merken dat hier vriendschappen voor het leven gesmeed worden, niet alleen in de klas maar ook aan de schoolpoort. Voortaan kan dat in een hedendaagse prachtige omgeving”, besluit directrice Muermans. (eva)