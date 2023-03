Carnavalstoet van begeleidingscentrum Sint-Elisabeth trekt door Wijchmaal

Peer

De carnavalstoet van het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth trok woensdagnamiddag door de straten van Wijchmaal met de zorggebruikers en hun begeleiders in kleurrijke wagens. “Aan deze stoet doen 30 leefgroepen mee. Ze zijn verdeeld over 18 groepen”, vertelt Erwin Pellens van Sint-Elisabeth. “We hebben de hulp gekregen van een 10-tal carnavalsverenigingen en vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen.”

De zorggebruikers hebben vooraf aan de stoet geknutseld en samen met de begeleiding kledij uitgezocht wat bij hen past. Na de stoet trakteerde de werkgroep de mooist/leukst verklede groep op een lekkere taart. De jeeps en tractors die de wagens trokken, kwamen van sympathisanten uit de buurt. Begeleiding en zorggebruikers zijn samen op zoek gegaan naar uitstrooimateriaal. Aangezien de stoet drie jaar niet is uitgetrokken, was er voldoende om uit te gooien. Sommige ouders die samen met hun kinderen naar de stoet keken, noemden het een knuffelsstoet want er werden veel knuffels uitgegooid samen met snoep. peb