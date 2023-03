Leerlingen van Kadee in Tongerlo winnen Challenge met schoen die energie opwekt

Bree

De lagere school Kadee van Tongerlo (Bree) behoort bij de winnaars van de First Lego League Challenge Belgium. Directrice Miranda Vangeloven: “Het centrale thema van de wedstrijd was hernieuwbare energie. Onze leerlingen kwamen op het idee om een schoen te maken die energie kan opwekken door te bewegen. Hiervoor kregen ze de Innovation Project Award. Uiteraard zijn we heel tevreden met zo’n bollebozen in onze school.” pabr