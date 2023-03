Natalia verklapt geheim over nieuwste album: “Werkte jaar lang samen met deze BV”

Ze hebben het heel lang geheim kunnen houden, maar woensdag verklapte Natalia dat ze met een BV samenwerkte voor haar nieuwste album Hallelujah to the beat. “En dat was Bart Peeters”, klonk het in De tafel van vier. De zanger legde uit waarom ze het nieuws nooit naar buiten brachten: “Het is hààr plaat, ik was niet belangrijk in het verhaal.”