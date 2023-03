Actiegroepen: “Nieuw rapport bewijst dat Ventilus wel ondergronds kan”

Een nieuw rapport bewijst volgens de West-Vlaamse actiegroepen dat hoogspanningslijn Ventilus wel ondergronds kan. Het onderzoek is van de hand van bouwkundige Filip Vanaeken, die al langer stelt dat een ondergrondse lijn de beste oplossing is. Vlaams Parlementslid Bart Dochy (CD&V) roept de regering op tot voortschrijdend inzicht. In principe buigt de ministerraad zich volgende week over de voorlopige vaststelling van het tracé.

De Vlaamse regering besloot in november vorig jaar dat Ventilus bovengronds komt. Volgende week wordt wellicht het tracé voorlopig vastgelegd. Daarna komt er een openbaar onderzoek. In een nieuw rapport schrijft Filip Vanaeken dat in Duitsland en Italië gelijkstroomverbindingen in een bestaand wisselstroomnetwerk worden geïntegreerd. Gelijkstroom is nodig voor een ondergrondse oplossing.

“De laatste jaren werden buiten Europa zelfs al meerdere verbindingen met nog groter vermogen dan de 6 GigaWatt van Ventilus in gebruik genomen”, schrijft hij. “Gelijkstroomverbindingen in een wisselstroomnetwerk worden zelfs aanbevolen om de netstabiliteit te verbeteren, die steeds uitdagender wordt door de transitie naar volatiele elektriciteitsopwekking met windturbines en zonnepanelen. Bovendien hebben sommige van deze verbindingen één of meerdere aftakpunten, wat dus ook voor Ventilus een oplossing kan zijn, zonder gezondheidsrisico’s.”

“De regering moet zich nu bereid tonen om deze inzichten voortschrijdend mee te nemen”, zegt Bart Dochy (CD&V), burgemeester van Ledegem en Vlaams Parlementslid. “Ook in het openbaar onderzoek zal deze oplossing worden ingediend. Men moet dit dus open houden als alternatief.”

Minister Demir: “Niets veranderd”

“Er is ten aanzien van november niets veranderd”, reageert het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De principiële beslissingen zijn met de voltallige regering genomen.”