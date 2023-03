Miljoenen bijen omsingelen huis: “Geluid is ondragelijk”

Bewoners van een huis in Thailand hebben eind februari iets vreemds meegemaakt. “Plots hoorde ik een enorm gezoem buiten, dus ik ging kijken”, aldus Chantrathi Praksin. Tot haar grote verbazing zag de vrouw dat er duizenden, misschien wel miljoenen bijen haar huis omsingelden. Waar de insecten precies vandaan kwamen, dat weet ze niet. “We hebben het gecheckt en er bleken geen bekende nesten te zijn in de buurt. Steken doen ze gelukkig niet, maar het constante gezoem is ondragelijk.”