NBA-vedette Ja Morant keert na beruchte schorsing terug en pakt meteen uit met dunk met de grote D

De Amerikaanse basketvedette Ja Morant heeft in de NBA zijn comeback gemaakt bij de Memphis Grizzlies na een schorsing van acht wedstrijden. Voor eigen publiek hielp de 23-jarige All-Star mee aan een 130-125 overwinning tegen staartploeg Houston.

Morant werd begin maart geschorst nadat hij in een nachtclub met een wapen had gezwaaid. De guard betoonde achteraf zijn spijt en nam ook deel aan een therapieprogramma. Tegen de Rockets stond hij woensdagavond terug op het terrein en was meteen goed voor 17 punten, 5 assists en 4 rebounds. Teamgenoot Jaren Jackson jr werd topschutter met 37 punten.

Memphis, dat al langer zeker is van de play-offs, verstevigde met de 45e overwinning van het seizoen (in 72 matchen) zijn tweede plaats in de Western Conference achter leider Denver. De Nuggets waren met 104-118 te sterk voor Washington. Tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic tekende voor 31 punten en 12 rebounds.

Milwaukee, nummer 1 in de Eastern Conference, kende weinig moeite met San Antonio. Onder leiding van hun Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo (31 punten, 14 rebounds) trokken de Bucks met 130-94 aan het langste eind.

Uitslagen:

Miami - New York 127 - 120

Toronto - Indiana 114 - 118

Washington - Denver 104 - 118

LA Lakers - Phoenix 122 - 111

Utah - Portland 115 - 127

Chicago - Philadelphia 91 - 116

Memphis - Houston 130 - 125

Milwaukee - San Antonio 130 - 94

Minnesota - Atlanta 125 - 124

Dallas - Golden State 125 - 127

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 72,2 72 52 20

2. Boston 68,5 73 50 23

3. Philadelphia 68,1 72 49 23

4. Cleveland 62,2 74 46 28

5. New York 56,8 74 42 32

6. Brooklyn 54,2 72 39 33

7. Miami 54,1 74 40 34

8. Atlanta 49,3 73 36 37

9. Toronto 47,9 73 35 38

10. Chicago 47,2 72 34 38

11. Indiana 45,2 73 33 40

12. Washington 43,8 73 32 41

13. Orlando 41,1 73 30 43

14. Charlotte 31,5 73 23 50

15. Detroit 21,9 73 16 57

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 67,1 73 49 24

2. Memphis 62,5 72 45 27

3. Sacramento 59,7 72 43 29

4. Phoenix 52,8 72 38 34

5. LA Clippers 52,1 73 38 35

6. Golden State 51,4 74 38 36

7. Minnesota 50,0 74 37 37

8. Oklahoma City 50,0 72 36 36

9. Dallas 49,3 73 36 37

10. LA Lakers 49,3 73 36 37

11. Utah 48,6 72 35 37

12. New Orleans 48,6 72 35 37

13. Portland 44,4 72 32 40

14. San Antonio 26,0 73 19 54

15. Houston 24,7 73 18 55