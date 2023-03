Wouter verspreidde bewakingsbeelden van de fietsende dief in de hoop op een gouden tip. — © rr

Lommel

Zelfstandig tuinaanlegger Wouter Lyen is woensdagnamiddag het slachtoffer geworden van een opmerkelijke diefstal in Lommel-Barrier. Terwijl hij een werf voorbereidde, ging een fietser aan de haal met zijn werfradio die op een muurtje stond. Wouter verspreidde bewakingsbeelden in de hoop op een gouden tip.